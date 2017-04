Zaterdag rijden ook beloften hun Ronde van Vlaanderen, met neef Frank VDB als een van de kopmannen

Door: Joeri De Knop

7/04/17 - 20u55

Franklin Six won eerder dit jaar de Handzame Challenge. © Bart Vandenbroucke.

Eén week na de profs rijden ook de beloften zaterdag hun Ronde van Vlaanderen. De wedstrijd is de tweede manche van de UCI Nations Cup U23 en wordt gereden met 25 nationale en 5 provinciale selecties (Antwerpen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonië en Limburg). Het Belgische team wordt aangevoerd door Jasper Philipsen en Franklin Six, neef van Frank Vandenbroucke, en bestaat voorts uit Charlie Arimont, Mathias Van Gompel, Aaron Verwilst en Jordi Warlop. Start om 12.30u in Oudenaarde, waar na 168,1 kilometer (18 hellingen, 5 kasseistroken) ook wordt gefinisht. Vorig jaar won de Sloveen David Per.



Zondag vullen de junioren het voorprogramma van de grote jongens in Parijs-Roubaix met hun versie van 'Le Pavé de Roubaix'. Onder de 19 nationale (+ 1 regionale) selecties ook een Belgisch zestal met Vito Braet, Luca De Meester, Arne Marit, Sébastien Grignard, Ward Vanhoof en Wesley Vercamst. Start van de tweede manche in de UCI Nations Cup junioren (111 kilometer, waarvan 28,9 kilometer kasseien) om 11.15u in Saint-Amand-les-Eaux. In de vroege namiddag kennen we op de Vélodrome in Roubaix de opvolger van de Nederlander Jarno Mobach.