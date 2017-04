Was jij getuige van de valpartij in de Ronde of ken je de persoon wiens jas over het dranghek hing? Laat het ons weten!

Door: redactie

3/04/17 - 17u07

Sagan denkt dat hij achter de donkerblauwe jas bleef haken. Mogelijk is die jas van de vrouw of van de man achter haar met de fiets op zijn t-shirt. Ken u iemand van hen? © kos.

video

De 101ste editie van de Ronde van Vlaanderen zal niet alleen herinnerd worden om de straffe solo van Philippe Gilbert. Ook de tuimelperte van Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen ging immers gretig over de tongen. Bleef de wereldkampioen nu haken achter een jas, achter een dranghek of toch achter een spandoek? De meningen zijn verdeeld en de filmpjes die opduiken lijken voorlopig ook geen uitsluitsel te brengen.



Was jij getuige van de valpartij of ken je de man/vrouw wiens jas over de dranghekken hing? Laat het ons weten via mail naar 3535@hln.be met vermelding van je naam en telefoonnummer.