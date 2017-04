Van Avermaet: "Zonder die val was de koers nog niet gereden"

XC

Greg Van Avermaet was vooraf misschien wel dé topfavoriet om Vlaanderens Mooiste te winnen. De olympische kampioen kon dan ook na afloop zijn ontgoocheling niet verstoppen. "Heel de tijd probeer ik risico's te vermijden en dan val ik bergop op de Oude Kwaremont", zucht Van Avermaet bij Sporza.

Eén van de momenten van de dag is ongetwijfeld de tuimelperte van Sagan, Van Avermaet en Naesen. "Zonder die valpartij was de koers zeker niet gereden. Als je ziet dat ik daarna met Van Baarle nog dichter kom, dan had ik misschien wel met Sagan en Naesen naar Gilbert gereden", aldus 'Gouden Greg' in de studio bij Karl Vannieuwkerke.



"Ik was gestart om te winnen, dus ben ik zeer hard teleurgesteld. Vooraf had ik zeker getekend voor al die overwinningen in het voorjaar, maar nu ben ik toch wel ontgoocheld met die tweede plek. Nu ja, volgende week is er nog een mooie wedstrijd. Parijs-Roubaix ligt me misschien wel minder dan vandaag, maar er valt zeker iets te rapen."