Boonen: "Volgende keer moet ik maken dat ik voor 'Phil' aanval"

2/04/17 - 18u29

© photo news.

Vandaag was het de laatste keer dat Tom Boonen aan de start stond van de Ronde van Vlaanderen. Hij zag door kettingproblemen een mooi resultaat door de neus geboord, maar toch is hij niet ontevreden. "We hebben hier twee man van de ploeg op het podium, dan kan ik niet ontgoocheld zijn."