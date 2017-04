Ongelooflijk: Sagan valt en neemt Van Avermaet en Naesen mee

XC

video Sagan trok op de Oude Kwaremont door met Van Avermaet en Naesen in zijn spoor. De Slowaak reed wel heel dicht tegen de dranghekken en kwam vervolgens pijnlijk ten val. Ook Van Avermaet en Naesen konden de smak niet vermijden. Het drietal zat op een minuut van Philippe Gilbert. Nadien kon de Belgische kampioen zelfzeker naar zijn eerste overwinning in Vlaanderens Mooiste rijden.

Just when you think you¿ve seen it all. A spectator¿s jacket took out Sagan, GVA, and Naesen. #RVV pic.twitter.com/G9lmIJogdL

Ontgoochelde Naesen

Oliver Naesen had duidelijk goede benen. Hij was in de studio bij Karl Vannieuwkerke duidelijk ontgoocheld. "We waren aan het wegrijden op de Kwaremont en plots bleef Sagan ergens haken. Het is echt zonde, want we wilden alle drie koersen. Het maakte voor mij totaal niet uit of ik hier tweede of vierde ging worden. Volgende week heb ik nog een mogelijkheid. Eerlijk gezegd had ik vooraf meer vertrouwen in Parijs-Roubaix dan in Vlaanderen. Maar dit blijft een gemiste kans, want ik had echt goede benen. In ieder geval was het fantastisch wat Gilbert deed."