Vanmarcke komt ten val en breekt pink

2/04/17 - 21u41 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

video Op 52 kilometer van de aankomst lag er plots een groene fiets op het wegdek. Het bleek onze landgenoot Sep Vanmarcke te zijn die hard tegen de grond is gegaan. Zijn truitje was serieus gescheurd. De pech lijkt maar niet maar niet op te houden voor de ex-winnaar van de Omloop. Na afloop verklaarde Vanmarcke dat hij vreesde voor een breuk en die vrees bleek terecht. Zijn deelname aan Parijs-Roubaix is nog niet zeker.

Het zit Sep Vanmarcke de laatste tijd niet mee. In de E3 Harelbeke werd hij ziek, zondag werd hij door een zware val tot opgave gedwongen in de Ronde van Vlaanderen, waarin hij vorig jaar nog als derde op het podium stond.



"Het slaat de laatste weken allemaal tegen. Dit kan er nog wel bij zeker? Al vrees ik voor een breuk van mijn rechterpink", zuchtte Sep Vanmarcke. "Het was mijn eigen schuld, want ik viel helemaal alleen. Ik ben vast komen te zitten tussen twee betonplaten op de weg. Daardoor sloeg ik weg en kwam ik hard op mijn rechterkant terecht. De schouder is geraakt, maar die pink baart me het meeste zorgen. Het is nu afwachten wat medisch onderzoek aan het licht brengt, maar dit is balen. Dit is een zoveelste tegenslag dit seizoen."



Afwachten

Onderzoek in het ziekenhuis van Oudenaarde bracht aan het licht dat Vanmarcke inderdaad een breuk had opgelopen aan de rechterpink en tal van kneuzingen over de hele rechterkant van zijn lichaam. "Na de wedstrijd zijn we naar het ziekenhuis van Oudenaarde getrokken waar de breuk werd vastgesteld", zuchtte sportdirecteur Ken Vanmarcke. "Voor de start van het seizoen had mijn broer twee grote doelen. Dat was schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het noodlot sloeg echter toe in de Ronde toen hij wegsloeg tussen twee betonplaten op de weg. We wachten nu af van dag tot dag of Sep zondag aan de start kan komen in Parijs-Roubaix. Woensdag gaat hij alleen testen, donderdag is er een groepstraining voorzien. Afwachten of hij ons dan zal vervoegen."



"Een deelname aan Parijs-Roubaix laat je niet vlug schieten, maar je mag jezelf ook niet in gevaar brengen. Een pinkbreuk is sowieso pijnlijk en bovendien is dokkeren op kasseien niet echt leuk als je met een gebroken pink zit. Een stevig verband kan wel helpen. Sep maakt echt een rotseizoen door. Het mag nu wel eens stoppen."