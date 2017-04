Koning Philippe Gilbert van België voert gigantisch nummer op in Ronde, topfavoriet Van Avermaet 2de

Door: Glenn Bogaert

2/04/17 - 17u10

© belga.

Een kampioen als Philippe Gilbert zou toch eens de Ronde van Vlaanderen moeten kunnen winnen, de woorden van oerflandrien Johan Museeuw vorige week. Wel, voila 'Leeuw van Vlaanderen'. Het is vandaag gebeurd. Op 55 kilometer van de aankomst muisde een ontketende 'Phil' er op de flanken van de Oude Kwaremont moederziel alleen vanonder. Impulsief gekkenwerk? Dat dacht iedereen, maar ze zouden de Belgische kampioen niet meer terugzien. Vijf jaar na ploegmaat Tom Boonen, die vandaag vlijtig was als modelploegmaat maar op de Taaienberg genekt werd door zijn ketting, mag er eindelijk weer een Belg weer juichen in 'Vlaanderens Mooiste'. Wat een nummer! Van Avermaet moest een hele dag achtervolgen en werd finaal tweede.

De Amstel drie keer, Luik-Bastenaken-Luik één keer, de Ronde van Lombardije twee keer en nu ook de Ronde van Vlaanderen. Eindelijk zouden we zo zeggen. Het was tot voor vandaag het grote ontbrekende element en monument op het indrukwekkende palmares van Philippe Gilbert. Samen met Tom Boonen een van de kampioenen van zijn generatie. Van 2012 was het geleden dat hij nog eens 'Vlaanderens Mooiste' mocht/kon betwisten. Vijf jaar na zijn laatste deelname is het schot in de roos een feit. Met dank aan zijn ploeg Quick-Step. Patrick Lefevere gaf 'Phil' opnieuw de kans om zijn geliefde Vlaamse klassiekers af te haspelen en met eclatant succes. Na een tweede plaats in de E3 en Gent-Wevelgem én winst in de Driedaagse De Panne veroverde hongerig roofdier nu ook de Ronde van Vlaanderen. En hoe! Een solo van 55 kilometer vanaf de tweede keer Oude Kwaremont, héél straf.

Eigenlijk was de beslissende move daar al een beetje gemaakt want op de mythische flanken van de Muur, we spreken op een kleine 100 kilometer van de streep in Oudenaarde, barstte het spektakel al in volle hevigheid los. Gilbert, Boonen en Trentin die samen met Sky het slot van de deur haalden en een elitegroepje van 14 tot stand brachten. Waren erbij: Bodnar, Boonen, Gilbert, Trentin, Vanmarcke, Stuyven, Kristoff, Rowe, Moscon, Démare, Modolo, Vanspeybrouck, Chavanel, Coquard. Van Avermaet en Sagan, waar zaten die? De juiste trein gemist, hoe is het mogelijk. Met vereende krachten probeerden BMC, Bora en nog enkele ploegen die lagen te slapen het gat te dichten. Dat lukte finaal ook, maar op dat moment was Gilbert al de pijp uit. Ze kwamen te laat.



Wat volgde in de schaduw van een ontketende Gilbert, die al snel richting een dikke minuut knalde, was vooral voor de Belgische zenuwen niet al te gezond: een zware crash van Sep Vanmarcke met de nodige schaafwonden (op 53 km) én een o zo vlijtige en sterke Tom Boonen die uitgerekend op zijn Taaienberg te voet stond met een haperende ketting. 37 kilometer van de streep en daar ging zijn elan en kans op een mooie ereplaats. 'Phil' maalde er niet om en verteerde gezwind alle zware hellingen met op kop de Koppenberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg.



Tussendoor waagde Sagan op de Taaienberg, die had de miserie van Boonen bemerkt, zijn kans om terug te slaan. Met Van Avermaet, Naesen, Trentin en Offredo. Zat er nog een comeback in? Neen dus, want met nog 17 km te gaan belandde Sagan in de hekken en gingen ook Van Avermaet en Naesen mee tegen de grond. 'Gouden Greg' kon snel weer verder en ging samen met de verrassende Van Baarle en sluwe Terpstra nog op zoek naar solist Gilbert, maar zonder succes. Tot op een halve minuut kwamen ze nog, maar de klinkende zege was binnen voor 'Phil'. Mogen we dit voor één keer Merckxiaans noemen?