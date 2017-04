De fraaiste beelden uit de Ronde van Vlaanderen gekozen door de beste wielerfotograaf uit het peloton

Tim De Waele

3/04/17 - 08u00

© TDW.

Tim De Waele is de beste wielerfotograaf in het peloton. Hij leeft al bijna twintig jaar tussen de renners en de actie speelt zich af onder zijn neus: de Gentenaar zit meer dan 250 dagen per jaar op de moto en reist voor de koers de hele wereld rond. Dit voorjaar maakt hij na elke wedstrijd een eigenzinnige selectie van de mooiste en meest verrassende beelden. Bekijk hieronder de beste beelden uit de Ronde van Vlaanderen.

Aan belangstelling uiteraard geen gebrek voor deze klassieker © TDW.

De fans konden alweer met volle teugen genieten. © TDW.

Het peloton trekt door de Waaslandtunnel © TDW.

Fraai beeld van het peloton © TDW.

Stralend weer levert al eens een leuke schaduwfoto op © TDW. Fans moedigen BMC op ludieke wijze nog wat aan © TDW.

Tom Boonen trekt zich op gang op de Kapelmuur © TDW.

Aanmoediging alom © TDW.

Greg Van Avermaet heeft een puffende Niki Terpstra achter zich © TDW.

Fabian Cancellara (Spartacus) wordt duidelijk gemist © TDW.

Nog even achterom kijken. Gilbert weet dat het binnen is. © TDW.

'De kasseien maken de koers' © TDW.

Als een echte triomfator zegeviert Philippe Gilbert, en terecht. © TDW.