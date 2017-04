Peter Sagan brengt publiek in vervoering met 'wheelie' op gele loper

Door: redactie

2/04/17 - 11u05

© anp.

Niet alleen Tom Boonen stal vanochtend de show tijdens de ploegenvoorstelling. Ook Peter Sagan, toch één van de topfavorieten vandaag, miste zijn entree allerminst. De wereldkampioen van Bora-Hansgrohe lag de voorbije dagen onder vuur na een por aan Maxime Vantomme op de Kemmelberg tijdens Gent-Wevelgem, maar wist het publiek op de Grote Markt in Antwerpen meteen weer naar zijn hand te zetten met een 'wheelie' op de gele loper. Eens stuntman, altijd stuntman. Afwachten of de titelverdediger straks ook in de Ronde zelf opnieuw kan schitteren.