Van Avermaet krijgt les van zijn voorbeeld en inspirator: "Allez vooruit, leer mij maar hoe ik de Ronde win"

Koelen alvast, die flesjes Duvel. Want als Greg Van Avermaet (31) zondag de Ronde wint, viert Peter Van Petegem (47) heel graag mee. Zijn voorbeeld, inspirator, raadgever en grootste fan. "Ik heb een boontje voor Greg."

Een zonnige namiddag in Sint-Martens-Latem. In de achtertuin van Auberge du Pêcheur, aan de oevers van de Leie, rinkelt een denkbeeldige schoolbel. De rij vormt zich. Greg Van Avermaet neemt plaats op een stoeltje. Vóór hem, wijzend naar het bord: Peter Van Petegem. Leerstof van de dag: 'Hoe win ik de Ronde van Vlaanderen?' De meester, streng maar rechtvaardig, spreekt uit (dubbele) ervaring. De leerling luistert aandachtig maar toont zich bijzonder assertief. (met gulle lach) "Allez vooruit, leer het mij maar."



Herkende je jezelf in hem?

Van Petegem: "Greg heeft een veel beter recuperatievermogen. Als je ziet hoe goed hij de Tour verteert... Zelf ben ik nooit echt happig geweest op die drie zware weken. Maar op eendagskoersen kon ik me goed focussen."

Van Avermaet: "Je hebt toch ook eens top tien gereden in Parijs-Nice, Peter?"

Van Petegem: "Derde, ja. In 2001. Daarna was ik compleet naar de vaantjes."

Van Avermaet: "Dus zijn we toch min of meer hetzelfde type."

Van Petegem: "Net als jij reed ik niet slecht bergop. Maar... ik denk dat jouw motor toch krachtiger is dan de mijne, Greg."



Een sterke duvel, noem je hem.

Van Petegem: "Oei. Met het woord 'Duvel' moet ik opletten, hé." (lacht)



