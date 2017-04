Peter Sagan: messias of pispaal?

Door: Marc Ghyselinck

1/04/17 - 10u20

© belga.

Greg Van Avermaet voor de glorie, Philippe Gilbert en Tom Boonen voor de historie. Maar als Peter Sagan zondag de Ronde van Vlaanderen wint, dan zal toch blijken dat er maar één koning van het moderne wielrennen is.

Een interessant tijdsfenomeen heeft nu ook het wielrennen bereikt. Het heet 'icon toppling'. De wereld is zijn helden moe. Het is wat de jongste weken met Peter Sagan gebeurt. September 2015, na zijn wereldtitel in Richmond en zijn verward, maar welgemeend pleidooi om iets aan het vluchtelingenprobleem te doen, werd Sagan ingehaald als de nieuwe messias van het wielrennen. De wereld lag aan zijn voeten. En eindelijk was iedereen weer met het wielrennen verzoend.



Dat bleek ook weer bij het WK in Qatar, waar het allemaal slecht was, de hitte en het parcours. En dat er geen hond naar de koers kwam kijken. Tot Sagan voor de tweede keer wereldkampioen werd. Plots was iedereen weer blij. Nu zijn we anderhalf jaar na Richmond, zes maanden na Qatar, en de verzoener Sagan is niet meer. De held moet van zijn voetstuk.



