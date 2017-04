16.000 Flandriens rijden hun Ronde voor wielertoeristen: valpartijen in Erpe-Mere door wegmarkeringen

Door: Koen Moreau

© Henk Deleu.

video Zowel in Antwerpen als in Oudenaarde is vanmorgen om 7 uur de 26ste editie van de uitverkochte Ronde van Vlaanderen Cyclo gestart. 16.000 wielertoeristen uit 56 landen zwoegen op een parcours tussen 74 en 237 km.

Net geverfde wegmarkeringen zorgden vanochtend in Erpe-Mere voor verschillende valpartijen tijdens de doortocht van de Ronde voor wielertoeristen. Vooral in de Rooseveltlaan in Erpe gleden wielertoeristen weg op de spekgladde, net vernieuwde wegmarkeringen. Twee deelnemers werden naar het ziekenhuis gebracht.



Op het kruispunt van de Langemunt met de Kortemunt aan café 't Hoefijzer in Aaigem kwam het tot een aanrijding. Een groep wielertoeristen verleende geen voorrang van rechts aan een wagen die uit Bambrugge kwam, waardoor het tot een aanrijding kwam en een Nederlandse fietser ten val kwam. Die zette na het invullen van een Europees aanrijdingsformulier zijn traject gewoon verder. In alle gevallen bleven de verwondingen relatief beperkt.



Voor burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere eindigde de deelname aan de rit van Sporza met Ruben Van Gucht gisteren eveneens met brokken. "Op de terugtocht werd ik in Ressegem aangereden door een andere fietser die geen voorrang van rechts verleende. Ik kwam ten val en prijs mezelf gelukkig dat ik een fietshelm droeg", aldus De Waele. Zijn echtgenote kwam hem oppikken zodat hij gewoon thuis raakte. Aan zijn val houdt hij gelukkig enkel wat blauwe plekken en een buil over. "Maar vallen hoort nu eenmaal bij het wielrennen", relativeert hij. Lees ook fotospecial Wielertoeristen zwoegen tijdens hun Ronde op de Koppenberg

Op de Koppenberg, waar de kasseien er glad bijlagen, was het zwoegen geblazen voor veel wielertoeristen. © Henk Deleu.