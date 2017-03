Durbridge wil met "beste conditie in jaren" lijn doortrekken in Ronde van Vlaanderen

Bewerkt door: XC

Driedaagse De Panne Met amper 77 honderdsten van een seconde voorsprong op de Fransman Sylvain Chavanel zette de Australiër Luke Durbridge de 14,2 kilometer lange afsluitende tijdrit van de Driedaagse De Panne-Koksijde naar zijn hand. "Ik was al op weg naar het hotel toen ze me zeiden dat ik wel degelijk deze tijdrit gewonnen had", lachte de Australiër.