Wanty-Groupe Gobert neemt drie Belgen mee naar Ronde

Hilaire Van Der Schueren heeft met Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Backaert en Pieter Vanspeybrouck drie Belgen opgenomen in de selectie van Wanty-Groupe Gobert voor de Ronde.

"Mark McNally en Frederik Backaert zijn niet meer van start gegaan tijdens de slotdag van de Driedaagse De Panne-Koksijde", aldus Van Der Schueren. "McNally reed zondag een hele dag in de aanval tijdens Gent-Wevelgem en ging woensdag ook al in het offensief tijdens deze Driedaagse. Ik vond dat hij nu wel een extra dagje rust mocht genieten. Met Backaert nam ik geen risico meer tijdens die korte rit in lijn in De Panne. Daarin gaat het er altijd heel nerveus aan toe en ik wou niet dat Backaert betrokken zou geraken in een eventuele valpartij. Als Backaert vijfde had gestaan in het klassement, dan had hij wel nog gereden op de slotdag. Maar woensdag reed hij lek en kreeg ik van de UCI geen toestemming om hem te gaan depanneren. Zo verloren we alle kans op een goed eindklassement met hem."



Frisser

"In de Ronde van Vlaanderen mogen we geen pech kennen. Dat staat vast. Als Guillaume Van Keirsbulck zoals hier op dreef is, dan kan hij in de top twintig eindigen. Vorig jaar werden we zelfs negende met Dimitri Claeys. Voor mij mag het zondag frisser worden en wat regenen. Mijn favoriet? Ik denk dan eerder aan een John Degenkolb terwijl iedereen wel Sagan en Van Avermaet naar voor duwt."



Selectie Wanty-Groupe Gobert: Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Backaert, Pieter Vanspeybrouck, Mark McNally (GBr), Wesley Kreder (Ned), Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (NZe) en Yoann Offredo (Fra).