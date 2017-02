Directeur Geert Joris wil Centrum Ronde van Vlaanderen nieuw elan geven

Door: redactie

Sinds 1 oktober 2016 is Geert Joris de nieuwe directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Hij is de opvolger van Rik Vanwalleghem, die met pensioen ging. Van de afgelopen maanden maakte hij, samen met de Raad van Bestuur, gebruik om de nieuwe strategie te bepalen. Vandaag stelde Joris zijn beleidsplan voor in het Centrum Ronde van Vlaanderen.

"Wij willen met het Centrum Ronde van Vlaanderen nog meer naambekendheid verwerven. Niet alleen in eigen land maar vooral internationaal willen wij dit centrum op de kaart zetten", stelde Geert Joris. "Wij willen met het CRVV naar buiten komen op diverse events, zoals wielerwedstrijden, maar wij willen bovenal de actieve wielerliefhebber naar hier lokken, dit naast de passieve wielerliefhebber."



"Het Centrum Ronde van Vlaanderen heeft ook een nieuw logo, met daarin de voetnoot 'Live-Ride-Love'. In het Engels ja, want meer dan zestig procent van onze bezoekers zijn Engelstalig. We willen afstappen van het idee dat wij enkel een museum zijn. Er beweegt wat binnen deze muren. Er is natuurlijk de permanente tentoonstelling van de Ronde van Vlaanderen, maar we gaan nog meer inzetten op beleving en gastvrijheid. De audiogidsen zullen in drie talen functioneren, het Nederlands, Frans en Engels. Er wordt een app ontworpen, naast educatieve pakketten en een kinderparkoers, 'de Ronde van het Varken'."



"In 2018 pakken wij uit met de tentoonstelling 'Koersen in de Groote Oorlog' en graag hadden we ook een expositie gehouden omtrent het honderdjarige bestaan van de Ronde van Italië, de Giro. Ook onze brasserie zal een opsmuk krijgen. Ik wil dat dit de beste fietsbar van de hele wereld wordt. Een ambitieus plan, maar dit is toch het centrum van de Vlaamse koersen? De Rondeshop zal eveneens aangepakt worden en onze bovenverdieping krijgt een andere look en wordt zo meer geïntegreerd in het CRVV, net als de brasserie. Er zal de komende weken en maanden heel wat te doen zijn in ons belevingsmuseum."