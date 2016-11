Aankomst 'Vlaanderens Mooiste' nog 6 jaar in Oudenaarde

Door: redactie

Ronde van Vlaanderen Oudenaarde blijft minstens tot 2023 de aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen (WorldTour). Dat maakte organisator Flanders Classic vandaag bekend. Het huidige contract met de stad Oudenaarde, dat in 2017 zou aflopen, werd met zes jaar verlengd. Oudenaarde betaalt daar jaarlijks 400.000 euro voor.

In 2012 kwam 'Vlaanderens Mooiste' voor het eerst in Oudenaarde aan. Voordien werd de finish 39 jaar lang in Meerbeke getrokken. In 2017 vervangt Antwerpen Brugge als startplaats. Zeven steden en gemeenten vormen de volgende drie jaar in de Ronde van Vlaanderen de nieuwe vaste aanloopstrook richting de Vlaamse Ardennen. Dat zijn Sint-Niklaas, Hamme-Zogge, Berlare, Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem.



De 101e Ronde van Vlaanderen wordt gereden op zondag 2 april 2017. Dit jaar ging de zege naar de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan.



Het is de ambitie van Flanders Classics en van Oudenaarde om nog meer buitenlandse wielerliefhebbers naar de streek en de stad te brengen. "Vanaf 2018 wil Oudenaarde vijf dagen lang het centrum van de internationale wielerwereld zijn", aldus Flanders Classics. "De verhuizing van Dwars door Vlaanderen, dat zopas is gepromoveerd naar de UCI World Tour, naar de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen, biedt wat dat betreft een uniek venster. Het wielerfeest in en rond Oudenaarde zal losbarsten op woensdag, met als apotheose de Ronde van Vlaanderen op zondag."