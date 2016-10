Na verlies van start Ronde: Brugge organiseert eigen profkoers

Bart Huysentruyt

Na het verlies van de start van de Ronde van Vlaanderen, die volgend jaar voor het eerst in Antwerpen van start gaat, blijft Brugge niet bij de pakken zitten. De stad gaat samen met organisator Golazo Sports op 18 juni 2017 een eigen profkoers organiseren. De wedstrijd wordt er eentje van de categorie 1.1 Europe Tour, maar moet binnen de vijf jaar doorgroeien tot World Tour-niveau, genre Ronde van Vlaanderen.



Brugge wil daar overigens heel de provincie bij betrekken. De koers zou een parcours door West-Vlaanderen volgen, maar wel starten en finishen op de Markt van Brugge. Voor de recreanten wordt de dag voordien een fietsdag georganiseerd.



"Het was nog het enige vrije weekend op de wielerkalender", zegt Christophe Impens van Golazo Sports. "Brugge is een magnifieke locatie en is nauw verbonden met de wielersport. De stad verdient een eigen wedstrijd. Het wordt de ideale voorbereiding voor de nationale kampioenschappen."