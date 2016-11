Samen in de douche gezellig? Vooral onhandig, als je het onze columniste vraagt

Door: redactie

SEXY SUNDAYS Met je liefste samen onder de douche kruipen, het lijkt in de Hollywoodfilms steevast een heel stomend en sexy idee. Maar in het dagelijkse leven is het niet zo praktisch als het lijkt, vindt onze columniste.

"Misschien kan je meekomen", probeer ik verleidelijk te glimlachen als ik uit mijn onderbroek stap. Het water stroomt al en ik sta klaar om in de douche te springen. Mijn lief zegt dat hij zichzelf een half uur geleden al gewassen heeft, maar ik opper dat ik hem nòg een keer kan inzepen. (Van een eufemisme gesproken!) Een halve minuut later staan we te kussen in de (best wel krappe) douchecabine, om de beurt onder de waterstraal om het niet te koud te krijgen. Ik zeep hem in, hij mij, de temperatuur stijgt en ...



Eeen seconde of tien later sta ik alweer alleen onder de douche, omdat het met al dat water - en het feit dat ik twintig centimeter kleiner ben dan mijn liefste - moeilijk blijft om zonder penisbreuk de wals der liefde te dansen. En ook: dan sta je passioneel te tongen, draai je vijf graden naar links en krijg je plots die hete waterstraal in je oog. Bovendien moet ik ook écht mijn haar wassen, en mijn oksels scheren, en er is niks sexy aan voor mijn lief om daarop te staan kijken. Poging 103, alweer geen succes, noteer ik in mijn mentale 'waterseks'dagboek. Hoe doen mensen dat, seks onder water?





Ijskoude wanden Vanaf het moment dat mijn vel die ijskoude wand raakt, vervliegt mijn zin als stoom door het badkamerraam In een van de laatste afleveringen van 'Callboys' was er weer zo'n scene: een douchecabine met heel veel stoom en een dame die met haar volledige voorkant tegen de zijwand geduwd wordt terwijl ze langs achter genomen wordt. Oogt sexy. En handig, want nadat je down & dirty bent gegaan kan je jezelf meteen weer schoon spoelen. Maar hebben jullie ooit al met wang en buik tegen zo'n glazen douchedeur gestaan? Daar is niks heet aan, integendeel: vanaf het moment dat mijn vel die ijskoude wand raakt, vervliegt mijn zin als stoom door het badkamerraam. Ik blijf ver weg van kant en rand, waardoor onze douchehouding een soort van omgekeerde driehoek is, waarbij hij zijn voeten schrap zet tegen de zijkant en naar achteren leunt, terwijl ik mijn billen richting zijn jongeheer mik en voorovergeboven probeer te balanceren op mijn tippen, vanwege dat hoogteverschil. Heel af en toe lukt het om dit watergeworstel tot een goed einde te brengen, maar meestal rennen we achteraf snel naar de slaapkamer om daar de klus te klaren. © Callboys.

Waarom neem je samen niet gewoon een bad, hoor ik jullie denken? Dat doèn we soms, want we hebben er een, alleen is dat net groot genoeg om met twee mikadogewijs in te zitten zonder te bewegen. Zodra iemand wil kussen of meer, gebeuren er ongelukken met ellebogen, knieën en blauwe plekken. Er was natuurlijk die ene keer dat ik bij wijze van duikbootimpressie me gewaagd heb aan onderwaterfellatio, maar het is niet gemakkelijk om dat te doen terwijl je je adem inhoudt en ervoor zorgt dat er geen water in je neus loopt. Zo goed als onmogelijk. Het was dan ook geen gigantische succes. Nee, het bad is voor romantisch geliefkoos, om met een glaasje wijn samen de dag te overlopen, en nog even dicht tegen elkaar te leunen als het badwater wat te koud begint te worden. Het bad is geen plek voor seks. En de douche in ons geval blijkbaar ook niet. via GIPHY

Tropische oorden Misschien ligt het dus niet aan onze krappe douchecabine, maar aan het feit dat we ons niet kunnen ontspannen vlak na de avondspits Doe het dan gewoon niet, denken jullie misschien. Je hoèft toch niet per se in de douche seks te hebben? Dat klopt, maar ken je dat gevoel van op vakantie, dat je verstrengeld met je liefste in de zee of in een zwembad dobbert en begint te kussen, en dat het allemaal des te opwindender aanvoelt door de sensatie van water op je huid? Wel, aangezien je in zo'n zwembad of zee nooit écht all the way kan gaan, probeer ik dat gevoel te vangen, thuis in de douche. Zonder succes, zoveel is duidelijk, want wat ik vaak vergeet is dat er op vakantie niet alleen dat zwembad is, maar ook vooral géén deadlines, werkstress of vuile borden die afgewassen moeten worden. Misschien ligt het dus niet aan onze krappe douchecabine en het verschil in lengte, maar aan het feit dat we ons niet kunnen ontspannen in de badkamer op een drukke dinsdag vlak na de avondspits.



Ik heb dan ook besloten om een vakantie te boeken naar een of ander tropisch oord, om daar in de hotelkamer in de douche seks te hebben. Volgens mij is dat de enige manier om te ontdekken of het aan de stress ligt of niet. En als het dààr niet lukt in de douche, is er nog altijd de zee. Strandgangers zijn bij deze gewaarschuwd.