"Werkloosheid op jaarbasis blijft afnemen in juli"

In juli hebben 374.292 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, 22.152 minder dan tijdens dezelfde maand vorig jaar (-5,6 procent). Dat meldt de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Ten opzichte van juni is er wel een stijging: toen kregen 362.180 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering. Dat was het laagste aantal sinds augustus 2001.



De volledige werkloosheid op jaarbasis daalde in juli sneller bij de mannen (-12.283 mensen of 5,6 procent) dan bij de vrouwen (-9.869 mensen of -5,5 procent).