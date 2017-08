87 miljoen onterecht uitgekeerd aan werklozen

Door: redactie

24/08/17 - 05u00

© Belga.

De RVA heeft vorig jaar 87,5 miljoen euro aan werkloosheidsuitkeringen teruggeëist, omdat achteraf bleek dat de ontvangers er geen recht op hadden. Daarbij gaat het niet per se om fraude.

Anderzijds werd vorig jaar zo'n 12 miljoen euro teruggeëist van werklozen die bijverdienden als zelfstandigen of loontrekkenden. "Daarop wordt de laatste jaren streng gecontroleerd, door databanken met ­elkaar te ­matchen", legt ­onderzoeker ­Frederic De Wispelaere van de KU Leuven uit. Door de gezins­situatie beter na te gaan, stootte de RVA nog eens op 21,5 miljoen aan onterecht ­gestorte bedragen. Als er sprake is van fraude, volgt er ­bovenop de terugvordering een sanctie. In 2016 werd een kleine 72 miljoen euro daadwerkelijk terugbetaald. Daarbij gaat het ook om bedragen die al eerder werden terugge­vorderd. In ongeveer de helft van de gevallen betalen mensen de som vrijwillig terug, maar ze kan ook worden ingehouden op hun pensioen, loon of uitkering.



RVA houdt niet bij in hoeveel gevallen het om fraude gaat. De cijfers bijhouden is te veel werk. Barbara Pas van Vlaams Belang begrijpt dat niet.