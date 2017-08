6.700 werklozen spelen uitkering kwijt omdat ze niet hard genoeg naar werk zoeken

Door: redactie

6.698 werklozen kregen in de eerste helft van 2017 al een sanctie van de VDAB omdat ze niet genoeg moeite deden om te solliciteren. Zo weerlegt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling de kritiek dat ze werklozen niet streng genoeg controleren.

7,6 procent van de beroepsbevolking in België is werkloos. Toch moeten Belgische interimbureaus in Polen op zoek naar vorkhefchauffeurs en machinebedienders, want in ons land zijn er te weinig kandidaten. En daar heeft ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland het moeilijk mee, meldt de Gazet van Antwerpen vandaag. "Zijn er van de 33.072 werkzoekenden in Antwerpen geen 20 of 30 mensen die een opleiding van zes dagen tot vorkheftruckchauffeur kunnen volgen? Maar ook in andere industrieën is er een nijpend personeelstekort: vleesverwerking, schoonmaak, horeca en e-commerce vindt geen personeel", luidt de kritiek.



Dat knelpuntjobs niet ingevuld raken, is volgens Voka de schuld van het beleid van VDAB. Volgens Voka is de dienst niet streng genoeg op de controle en activering van werklozen. Zo werd in het verleden bepaald dat de VDAB feedback moest vragen aan werkgevers, maar dat gebeurt nog steeds niet.



Volgens Voka loopt de situatie uit de hand. "Er is nood aan een efficiënt systeem voor de activering en controle van werklozen als we het systeem van de werkloosheidsuitkering zoals we dat nu kennen willen behouden."



VDAB is niet opgezet met de kritiek en reageert in Gazet van Antwerpen furieus. "We hebben in de eerste helft van dit jaar al 6.698 sancties opgelegd."