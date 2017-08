Buschauffeurs van De Lijn moeten niet meer kunnen rekenen

Door: redactie

Bus- en tramchauffeurs van De Lijn moeten niet langer een vreemde taal kunnen spreken of rekenen. De selectievoorwaarden zijn aangepast omdat in het verleden te weinig kandidaten door de selectieprocedure raakten en er in Antwerpen een nijpend tekort aan chauffeurs is, dat meldt de Gazet van Antwerpen vandaag.