8/07/17 - 14u59 Bron: vtmnieuws.be

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil een taks invoeren voor bedrijven die hun oudere werknemers met een deel van hun loon thuis laten zitten in plaats van te werken. Dat gaat immers in tegen de boodschap van de regering, die al jaren zegt dat we langer moeten werken.