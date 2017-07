Attest van draagkracht in kinderopvang geschrapt

Door: redactie

Het attest van draagkracht in de kinderopvang wordt geschrapt. Dat attest moet aangeven hoeveel kinderen een kinderbegeleider 'aan kan'. Maar omdat het attest maar een momentopname is, kan het ook een vals gevoel van veiligheid geven. Daarom wordt het attest vervangen door een systeem van permanente evaluatie. Dat staat in een voorstel van Katrien Schryvers (CD&V), Lies Jans (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) dat is goedgekeurd door het Vlaams Parlement.