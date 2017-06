Eén op drie poetsvrouwen slachtoffer seksueel geweld

Door: Marc Uyttenhove

20/06/17 - 10u52 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

Bijna een op de drie schoonmaaksters en gezinshelpsters is ooit het slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk. Meestal gaat het om suggestieve opmerkingen, maar ook aanrakingen, bedreigingen en zelfs verkrachting komen voor. Dat blijkt uit een onderzoek van het ACV bij meer dan 51.000 poetsvrouwen en gezinshelpsters.

Meer dan 200.000 vrouwen (en mannen) verdienen hun brood met poetsen aan huis. Het is een geïsoleerd beroep: schoonmakers gaan meestal alleen naar een klant. Er is geen sociale controle, geen collega's in de buurt en de plaats van tewerkstelling is het privé-eigendom van de klant. En dat maakt deze vrouwen erg kwetsbaar voor seksueel geweld.



"Het taboe is nog groot," zegt ACV Voeding en Diensten voorzitter Pia Stalpaert. "Wij komen als vakbond wel vaker in aanraking met verhalen van schoonmaaksters die niet meer bij een klant durven te gaan, omdat ze worden lastig gevallen. Maar problemen worden vaak niet gemeld. Vooral in de sector van de dienstencheques werken veel kwetsbare vrouwen die financieel afhankelijk zijn van deze job en er de seksueel getinte opmerkingen of aanrakingen dan ook maar bij nemen uit noodzaak."



Zo zijn er onder meer gevallen bekend van schoonmaaksters die verplicht werden om in badpak of lingerie te poetsen. Het ACV hoopt met de enquête dit nog vaak verdoken probleem aan de kaak te stellen.



OPROEP: bent u schoonmaakster en ooit al seksueel benaderd door uw werkgever en wilt u hierover in de krant (al dan niet anoniem) getuigen? Mail ons: mu@hln.be en vermeld uw naam en telefoonnummer.