Camera's in NMBS-werkplaats verdwijnen na stakingsdreiging

16/06/17 - 17u02 Bron: Belga

© Thinkstock.

Vorst De camera's die in de HST-werkplaats in Vorst hingen, zijn vandaag verwijderd. Dat maakte de socialistische vakbond bekend, nadat ze gisteren nog dreigde om te staken. De NMBS bevestigt dat de camera's zijn weggehaald. Volgens het spoorbedrijf waren ze nooit operationeel.

Gisteren was er nog heisa over de camera's. De Franstalige spoorbond CGSP Cheminots had het over "spionage" en verwees naar spanningen met de hiërarchie. De vakbond dreigde het werk neer te leggen en stelde de directie een ultimatum. In het atelier worden de Thalys-treinen en andere hogesnelheidstreinen 's nachts gestald.



De vakbond reageert vandaag tevreden op het weghalen van de camera's, "waarmee de sociale vrede is hersteld". Bij de NMBS bevestigt men dat de camera's er niet meer hangen, zonder uitleg over de reden waarom ze werden weggehaald. Volgens een woordvoerster hebben ze nooit gewerkt.