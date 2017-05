Doek valt voor 910 werknemers van Caterpillar in Gosselies

Door: redactie

31/05/17

Bij Caterpillar Belgium in Gosselies (Charleroi) is vandaag een tweede golf van ontslagen doorgevoerd: 910 werknemers trokken de deur van de graafmachineproducent achter zich dicht. In de aanloop naar de sluiting van de vestiging verlieten nu al meer dan 1.400 mensen het bedrijf.