Werkloosheid met 3,5 procent afgenomen in maart

De werkloosheid in België is in maart met 3,5 procent gedaald in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) bekend heeft gemaakt. Het zijn opnieuw de jongerenwerkloosheid en de tijdelijke werkloosheid die afgelopen maand fors zijn afgenomen.

In totaal hebben in maart 377.930 volledig werklozen een uitkering ontvangen, wat er 13.567 minder zijn dan in maart 2016. De cijfers van de RVA bevestigen de trends die ook de voorbije maanden al zichtbaar waren. Zo nam de werkloosheid bij jongeren met 12,6 procent af, al telde ons land eind maart wel nog altijd 34.605 werklozen die jonger zijn dan 25 jaar.

