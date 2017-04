Europarlementsleden maken zes miljard euro extra vrij voor migratie en werk

bewerkt door: LS

5/04/17

Het Europees Parlement heeft vandaag een herziening van de Europese meerjarenbegroting goedgekeurd. Daardoor zou er tot 2020 zes miljard euro kunnen bijkomen voor de migratieproblematiek en werkgelegenheid.

Ook de begroting van het Europees Parlement zelf zou volgend jaar wat toenemen: met ongeveer 2,3 procent in vergelijking met 2017. Daarmee wil het halfrond onder meer de lancering van de communicatiecampagne naar aanleiding van de Europese verkiezingen van 2019 financieren, de veiligheid van de gebouwen versterken en het vastgoedbeleid voortzetten.



Slecht signaal

"Een zeer slecht signaal", vindt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). "In tijden waarin de burger de tering naar de nering moet zetten, kiest de Europese elite om de werkingsmiddelen van het parlement uit te breiden. In plaats van te besparen, kiest ze voor foliekes als eigen limousines of de opsmuk van het parlement. Een debat hierover in plenaire werd overigens geweigerd. Veelzeggend."



In een hoofdstuk over de vermindering van de CO2-uitstoot wordt in het rapport wel gepleit voor een "herevaluatie van de samenstelling en de omvang van het wagenpark" van het parlement.