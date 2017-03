"Regels tijdskrediet veranderen niet op 1 april"

Bewerkt door: ep

29/03/17

De nieuwe regels voor tijdskrediet zullen dan toch niet vanaf 1 april van toepassing zijn. Dat zegt de socialistische vakbond ABVV.

"Ook de verhoging van de uitkeringen voor alleenstaanden in thematisch verlof, een verhoging tot de armoedegrens, die eveneens gepland was op 1 april, wordt uitgesteld. Het gaat met name om de eerste fase van de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen onderhandeld in het kader van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018", zegt de vakbond in een persbericht.



Volgens het ABVV heeft de regering "beide dossiers verbonden aan nieuwe besparingen voor een bedrag van 20 miljoen euro. De regeringspartijen kibbelen nu om uit te maken op welke bepalingen die besparingen zullen vallen. Dit is onaanvaardbaar!".



De nieuwe cao tijdskrediet breidt het tijdskrediet met motief zorg uit tot 51 maanden, geeft ook wettelijk samenwonenden deze mogelijkheid, maakt ouderschapsverlof a rato van een halve dag per week mogelijk en vrijwaart alle mogelijkheden voor een tijdskrediet eindeloopbaan.



"Wij vragen dan ook de onmiddellijke uitvoering van de gesloten akkoorden, zoals de regering zich daartoe verbonden had", aldus het ABVV.