Ondanks clausule non-discriminatie toch minder kans op sollicitatiegesprek als allochtoon

Gent Gent hanteert sinds 2010 een non-discriminatieclausule in haar overheidsopdrachten, maar mensen van vreemde afkomst hebben toch nog altijd 30 procent minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent naar de effectiviteit van de non-discriminatieclausule, meldt de stad Gent.

De praktijktests leerden dat mensen van vreemde herkomst toch nog 30 procent minder kans hadden om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Voor jongeren met een vreemde herkomst zonder werkervaring stijgt dat cijfer tot 50 procent.



Zowel voor mannen als voor vrouwen met vreemde namen werden (ongeveer) dezelfde verminderde kansen geconstateerd, klinkt het. Een ongelijke behandeling werd vastgesteld voor mensen met een beperking, maar het verschil was wel statistisch zwak.



Vanaf dit najaar zal de stad in haar bestekken een nieuwe, meer expliciete non-discriminatieclausule hanteren. "We gaan strenger toezien op het naleven van een aangepaste non-discriminatieclausule en zullen bedrijven begeleiden in het ontwikkelen van een gelijkekansenbeleid", zegt de Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a). "Wanneer een bedrijf hardleers blijft, gaat de Stad Gent over tot handhaving. We zetten met andere woorden onze stedelijke koopkracht in als hefboom voor meer gelijke kansen op de Gentse arbeidsmarkt."



Overheidsopdrachten kunnen een impact hebben op de arbeidsmarkt. Gent schrijft jaarlijks voor ongeveer 100 miljoen euro overheidsopdrachten uit die ongeveer 4.000 bedrijven uitvoeren.