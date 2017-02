Eandis-top verdient meer dan premier

KATRIEN STRAGIER

De top van Eandis, dat zeven intercommunales overspant, verdient per manager gemiddeld 457.000 euro bruto per jaar. Dat is een pak meer dan het plafond van 290.000 euro voor CEO's in overheidsbedrijven zoals de NMBS, en meer dan het loon van de eerste minister.