Meer dan 20.000 flexi-jobs in horeca

Door: redactie

15/01/17 - 10u31 Bron: Belga

© photo news.

Eind 2016 waren er in ons land meer dan 20.000 mensen met een flexi-job. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). "In het vierde kwartaal van 2016 noteerden we 20.097 flexi-jobs", zo zegt hij in De Zondag.

Sinds eind 2015 kan iedereen met een vier vijfde hoofdjob bij een andere werkgever onbeperkt bijverdienen in de horeca zonder RSZ-afhoudingen of belastingen. Vooral kleinere horecazaken maken gebruik van het systeem", klinkt het bij de staatssecretaris.



"De flexi-jobs zijn een succes. Zwarte jobs worden wit gemaakt zonder de vaste jobs in de sector te bedreigen. In de loop van 2016 steeg het aantal vaste jobs in de horeca tot ruim 130.000. Bijna vier op tien flexi-jobbers heeft ook zijn hoofdjob in de horeca bij een andere werkgever. Ook mensen uit de uitzendsector, industrie en het onderwijs stappen in het systeem. Gemiddeld werkt de flexi-jobber 3,5 uur per week aan een nettoloon van 11,40 euro per uur. Alle leeftijdsklassen hebben interesse in het stelsel.



Staatssecretaris De Backer pleit voor een uitbreiding van de flexi-jobs. Hij wil het systeem ook introduceren bij de retail, bakkers en slagers.