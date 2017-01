Tijdskrediet in vrije val

Door: redactie

Het aantal werknemers in België dat gebruikmaakt van tijdskrediet is sterk gedaald. In de eerste 9 maanden van 2016 gaat het om 126.647 mensen, tegen 142.505 in dezelfde periode in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, waarover Le Soir vrijdag bericht. De daling, met 11 procent, is volgens de krant de grootste in bijna 10 jaar.