37% méér werklozen doen vrijwilligerswerk

ISOLDE VAN DEN EYNDE

6/01/17 - 05u00

© rv.

Almaar meer werklozen steken de handen uit de mouwen als vrijwilliger: in vijf jaar steeg hun aantal met 37%. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid ­Zuhal Demir opvroeg bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

"Dit is erg goed nieuws." In 2011 telde ons land nog 14.481 werklozen die vrijwilligerswerk deden, in 2015 waren dat er al 19.867. En dat terwijl het totale aantal werklozen de voorbije vijf jaar alleen maar gedaald is. Een echte verklaring voor de evolutie heeft minister Peeters niet.



Sowieso is de stijging wel goed nieuws, meent Zuhal Demir. "Deze werklozen versterken hun netwerk, doordat ze meer pro­fessionele contacten hebben, en ze ontwikkelen competenties." Volgens de N-VA-politica zouden nóg meer mensen hun weg naar vrijwilligerswerk vinden als de VDAB bevoegd zou zijn. "Want in tegenstelling tot de RVA kan de VDAB werklozen begeleiden in hun zoektocht naar vrij­wil­ligerswerk, en zo meteen hun slaagkansen op de arbeidsmarkt gevoelig verhogen."



