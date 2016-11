Unia: "Discriminatie bestaat wel degelijk en voor aanpak is naast zelfcontrole ook handhaving nodig"

bewerkt door: redactie

discriminatie Unia is blij dat federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) de overheid zelf mystery calls wil laten uitvoeren om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. N-VA en Open Vld vrezen voor een heksenjacht, maar dat spreekt Unia-directrice Els Keytsman tegen. "We moeten de arbeidsinspectie de middelen geven om de discriminatie, die wel degelijk bestaat, op te sporen en aan te pakken. Daarvoor is inderdaad zelfcontrole nodig, maar net zoals in bijvoorbeeld het verkeer ook handhaving."

Naast de mystery calls kondigde Peeters aan dat hij werkt aan een uitbreiding van het wettelijk arsenaal waarover de sociale inspectiediensten kunnen beschikken. "De klassieke methodes waarover de inspectiediensten nu beschikken, leveren inderdaad heel weinig op", merkt Keytsman op.

Datamining Unia-directrice Els Keytsman © belga. Opdat de inspectiediensten niet in het wilde weg mystery calls zouden uitvoeren, pleit het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia er verder voor om datamining mogelijk te maken. "Verborgen patronen, zoals welke uitzendkrachten krijgen wel of geen job, kunnen op die manier aan de oppervlakte komen, en met mystery calls al dan niet bevestigd worden."



Dat de arbeidsinspectie zich altijd kenbaar moet maken, is een andere schoen die volgens Unia in de huidige wetgeving wringt. "Om mystery calls mogelijk te maken, zal ook die wetgeving aangepast moeten worden", aldus Keytsman.