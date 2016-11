Bpost werft driehonderd extra mensen aan

Door: redactie

Door het grote succes van pakjespost gaat bpost bijkomend 300 voltijdsen aanwerven. Dat zegt ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns en wordt bevestigd door het postbedrijf.

Vakbonden en directie bij bpost onderhandelen al een tijdje over de gestegen werkdruk bij het postbedrijf. Die ligt volgens de vakbonden veel te hoog. Dat overleg resulteerde in een akkoord om de "komende weken" driehonderd voltijdsen aan te werven, aldus Nyns. "Er komen driehonderd banen bij".



Een woordvoester van bpost bevestigt dat er een akkoord is om "het distributienetwerk uit te breiden met 290 voltijdsen". Over hoe die uitbreiding zal gebeuren, kon de woordvoerster niets kwijt. Als reden voor de uitbreiding van het distributienetwerk wees ze naar het hoger volumes aan pakjes dat bpost verdeelt.



Het extra personeel dat zal worden ingezet, bestaat zowel uit chauffeurs, postbedelers als sorteerders. Volgens Nyns is men nu al bezig met de aanwerving van een 70-tal extra chauffeurs. Het is ook de bedoeling om interimcontracten om te zetten in vaste contracten. En er zullen vacatures worden uitgeschreven, aldus nog de vakbondsman.



In het derde kwartaal zag bpost een volumegroei bij de pakjesactiviteiten van 12,7 procent.



Bij bpost werken vandaag 25.000 mensen, of 22.000 voltijdse banen.