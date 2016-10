Armoederisico in België gestegen

Door: redactie

België heeft het armoederisico vorig jaar zien stijgen tot 21,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Europese statistiekdienst Eurostat. Ons land zit daarmee in de middenmoot in vergelijking met de rest van Europa, waar het niveau met 23,7 procent gemiddeld hetzelfde is als vóór het begin van de crisis in 2008.

In 2015 waren er in de Europese Unie ongeveer 119 miljoen inwoners met een risico op armoede of sociale uitsluiting. In drie landen leeft meer dan een derde van de bevolking met een armoederisico: Bulgarije, Roemenië en Griekenland.



Ons land maakt met 21,1 procent (2,34 miljoen Belgen) zeker geen aansluiting met de koplopers qua lage armoedekans: Tsjechië (14%), Zweden (16%), Nederland en Finland (16,8%) en Denemarken en Frankrijk (17,7%). Ook ons andere grote buurland, Duitsland, doet het beter met 20 procent. België is een van de elf lidstaten waar de armoedekans wel toenam sinds 2008 (20,8%).



Lage werkintensiteit

De personen met een armoederisico zijn getroffen door minstens één van drie omstandigheden. Het gaat om de armoede op basis van alle inkomsten, ernstige materiële deprivatie en huishoudens met zeer lage werkintensiteit. Voor de eerste twee scoort België beter dan gemiddeld. Maar het aandeel mensen in een gezin met lage arbeidsintensiteit ligt enkel in Griekenland en Spanje hoger. België behaalt 14,9 procent van de bevolking (0-59 jaar) tegenover 10,5 procent gemiddeld.



Het risico op armoede of sociale uitsluiting nam in de EU toe van 2009 tot 2012 (tot circa 25%), om nadien af te nemen.