Eerste winkels van MS Mode heropend

Door: redactie

13/10/16 - 17u13 Bron: Belga

© photo news.

De eerste winkels van kledingwinkelketen MS Mode die het faillissement overleefden, hebben gisteren de deuren geopend. Tegen eind volgende week zouden de 24 geredde winkels open moeten zijn.

Een week geleden lieten de curatoren van het failliete MS Mode België weten dat ze een overnemer hadden gevonden. De overnemer, een zakenpartner van de vorige aandeelhouder van de failliete keten, wilde een doorstart maken met 24 (van de 46) winkels en 60 procent van het personeel, wat overeenkomt met ongeveer 130 banen.



Sinds vandaag kan "de vollere vrouw", zoals MS Mode haar doelpubliek omschrijft, opnieuw gaan winkelen bij de keten. De winkels in onder meer Dendermonde en Kapellen zijn geopend.



"We bekijken winkel per winkel wanneer die open kan", laat MS Mode weten. Tegen het weekend zouden zestien winkels geopend moeten zijn en tegen eind volgende week alle overgenomen winkels.



De lijst van de 24 winkels die het faillissement hebben overleefd, staat op de website van MS Mode.