8 op 10 Vlaamse ambtenaren kan telewerken (maar bijna de helft doet het niet)

Door: redactie

11/10/16 - 13u42 Bron: Belga

© Thinkstock.

Acht op de tien Vlaamse ambtenaren kunnen telewerken. Maar bijna de helft daarvan (45 procent) heeft in 2015 geen enkele dag aan telewerken gedaan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans.

De cijfers van Homans hebben betrekking op 40 van de 59 entiteiten van de Vlaamse overheid. Het gaat om 18.241 personeelsleden of 64 procent van de totale personeelsgroep (van 28.429 personeelsleden). Minister Homans wil de rapportage in de komende jaren nog verbeteren.



Uit de cijfers blijkt alvast dat telewerken in de lift zit bij de Vlaamse overheid. Zo kan 80 procent van de personeelsleden telewerken. Wanneer dat niet mogelijk is, heeft dat volgens minister Homans vooral te maken met "functiegebonden redenen en minder met organisatorische of persoonsgebonden redenen".



Het aandeel personeelsleden dat geen enkele dag telewerkt is de voorbije jaren ook stelselmatig gedaald, van 67 procent in 2012 naar 62 procent in 2014 en naar 55 procent in 2015. Het aandeel personeelsleden dat tussen de 1 en 29 dagen aan telewerk deed is in de periode 2012-2015 gestegen van 24 procent naar 34 procent en het aandeel personeelsleden dat 30 dagen of meer aan telewerk deed, steeg in dezelfde periode van 9 procent naar 21 procent.



In totaal was er voor de groep van telewerkende personeelsleden sprake van 174.880 telewerkdagen of omgerekend gemiddeld 11 per telewerker.



Vraagsteller Ortwin Depoortere: "Ik hoop samen met de minister dat er verder wordt geïnvesteerd om niet enkel de rapportering accurater te maken maar ook het telewerk zelf verder aan te moedigen".