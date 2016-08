Werkloosheid stijgt voor het eerst in twee jaar, maar trend blijft dalend

Door: redactie

29/08/16 - 16u02 Bron: Belga

© Kos.

Voor het eerst in bijna 2 jaar is de vergoede werkloosheid op jaarbasis gestegen, weliswaar slechts met 0,9 procent. In juli 2016 ontvingen 396.444 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering, 3.564 meer dan dezelfde maand een jaar eerder. Maar de trend blijft dalend, zegt de RVA.

De laatste keer dat de RVA op jaarbasis een stijging vaststelde, was in augustus 2014. Toch blijft de trend volgens de RVA dalend.



Achterstallige betalingen

"Wellicht is de stijging het gevolg van achterstallige betalingen van uitkeringen", klinkt het. "We merken dat het aantal achterstallige betalingen in juli een stuk hoger lag. Dat heeft ermee te maken dat werkloosheidskaarten niet onmiddellijk moeten ingediend worden. Het is dus voorbarig om te concluderen dat de werkloosheid weer stijgt."



Het gemiddelde van de voorbije 3 maanden blijft inderdaad verder dalen. Zo waren er in de periode mei tot juli 2016 17.445 of 4,3 procent minder uitkeringsgerechtigden dan in dezelfde periode een jaar eerder. Maar het is belangrijk om daarbij rekening te houden met de veranderde regels rond de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Uit de voorlopige cijfers van juli 2016 blijkt dat bij 719 werklozen het recht op inschakelingsuitkeringen is vervallen.



Tijdelijke werkloosheid door weer en aanslagen

Een ander opmerkelijk cijfer is dat het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid op jaarbasis steeg met 19.083 of 26,4 procent in juli. Die stijging wordt grotendeels verklaard door het slechte weer en de gevolgen van de terreurdreiging en de aanslagen van 22 maart.