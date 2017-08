"Je hebt geen idee hoe groot deze netwerken zijn": negeerde Obama in 2014 waarschuwing over Russische spionage?

JC

Verenigde Staten Verscheidene veiligheidsadviseurs hebben de regering-Obama tussen 2014 en 2016 meermaals gewaarschuwd dat het Kremlin zijn inlichtingenoperaties aan het opdrijven was om het Amerikaanse politieke systeem te verstoren. Dat schrijft nieuwssite Politico op basis van getuigenissen van meerdere (ex-)functionarissen.

Al in 2014 kreeg de regering een rapport dat een hooggeplaatste Russische bron citeerde. Die zou aan Amerikaanse functionarissen in Moskou gezegd hebben dat het Kremlin een desinformatienetwerk aan het uitbouwen was om zich in te mengen in westerse democratieën. "Je hebt geen idee hoe uitgebreid deze netwerken zijn in Europa en de VS. Rusland is binnengedrongen in mediabedrijven, lobbybedrijven, politieke partijen, overheden en legers", klonk het.



Het rapport circuleerde in 2014 via beveiligde netwerken binnen de inlichtingendiensten en het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus bronnen aan Politico.



Vanaf dan namen de berichten over Russische desinformatie en de geheime invloed van het Kremlin op verkiezingscampagnes stelselmatig toe, bevestigen voormalige beambten van het Witte Huis aan de nieuwssite. Een specifieke waarschuwing van Russische inmenging in de Amerikaanse politiek herinneren ze zich echter niet.