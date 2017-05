Wat als Obama's liefje 'ja' had gezegd?

Nadine Van Der Linden

Wie was Barack Obama voor hij dé Barack Obama werd? Daarover verschijnt morgen een biografie van 1.078 bladzijden. Voor het eerst komt uitgebreid een ex-vriendin van Obama aan het woord en wordt er over zijn experimenten met drugs geschreven: ook presidenten kennen groeipijnen, zo blijkt.

Een mens denkt natuurlijk, in een eerste reflex: ach ja, roddels zijn gemakkelijk neergeschreven. Maar 'Rising Star: The Making of Barack Obama', zoals het boek heet, is niet door de eerste de beste gemaakt. Het is een werk van David Garrow, die al de Pulitzer-prijs in de categorie Biografie won, en ook het leven neerschreef van Martin Luther King. Garrow interviewde meer dan 1.000 mensen voor dit nieuwe boek, allemaal uit het jonge leven van de voormalige Amerikaanse president. Bijvoorbeeld oude klasgenoten of vroegere collega's. Maar één van de steunpilaren van het boek is toch wel Sheila Miyoshi Jager, een vrouw van Nederlands-Japanse afkomst met wie Obama samenwoonde voor hij Michelle ontmoette.



Half zwart

In 1986 deed hij haar zelfs een huwelijksaanzoek, schrijft biograaf Garrow. Maar Jager weigerde, omdat zowel zij als haar familie dat te vroeg vond. Een volgend aanzoek kwam er op het moment dat Barack naar de Harvard-universiteit ging, en de relatie eigenlijk al een beetje in het slop zat. Ex-liefje Jager beweert dat Obama opportunistisch was geworden, en ze dacht dat een blanke vrouw zijn kansen op een politieke carrière aanzienlijk zou verkleinen. "De blank-Aziatische Jager paste niet als echtgenote van iemand die toen vooral mikte op zwarte stemmen en bovendien zelf maar half zwart was", stelt het boek. Het kwam tot een breuk, maar niettemin bleef het stel contact houden, zelfs nadat Obama's toekomstige vrouw Michelle in beeld kwam. "Ik voelde me daar wel slecht over", laat ze optekenen, al lijkt het erop dat die ontmoetingen enkel vriendschappelijk waren.



