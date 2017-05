Michelle was niet Baracks 'First Lady': jonge president vroeg eerst andere vrouw twee keer ten huwelijk

IB

4/05/17 - 07u30 Bron: The Washington Post

Barack Obama en Michelle nadat hij verkozen is als president op 4 november 2008. © afp.

Voordat Barack Obama zijn toekomstige vrouw Michelle Robinson ontmoette in een advocatenkantoor in Chicago, vroeg hij een andere vrouw ten huwelijk. Dat gebeurde in 1986 in het ouderlijk huis van zijn toenmalige vriendin Sheila Miyoshi Jager, een Amerikaanse doctoraatsstudente die nu professor is aan het prestigieuze Oberlin College. Dat blijkt uit het boek 'Rising Star: The Making of Barack Obama', dat Pulitzerprijswinnaar David J Garrow heeft geschreven.

Een uitgebreide recensie van het boek verscheen deze week in de Washington Post. De recensent gaat uitgebreid in op de periode waarin Barack Obama voordat hij Michelle in Chicago leerde kennen, eerst een andere vriendin had, die hij maar liefst twee keer ten huwelijk vroeg.



Toen hij al een relatie met Michelle had, maar nog niet getrouwd was, zou hij Michelle ook een aantal keer bedrogen hebben met haar. Obama's vriendin, Sheila Miyoshi Jager, van gemengde Nederlandse en Japanse afkomst, weigerde het eerste aanzoek omdat ze het te vroeg vond om te trouwen - bovendien vonden haar ouders hun 23-jarige dochter te jong om met de toen 25-jarige Barack te trouwen. De twee bleven samen na het afgewezen aanzoek, omdat ze op dat moment wel nog van plan waren om later in het huwelijk te treden.



Tweede aanzoek

Het tweede aanzoek kwam op het moment dat Barack naar Harvard ging en Jager op haar beurt op het punt stond om voor haar doctoraatstudie naar Zuid-Korea te trekken. De relatie zat op dat moment al danig in het slop: na het eerste aanzoek was Barack zich veel bewuster geworden van zijn politieke ambities en zijn identiteit als zwarte Amerikaan. Inmiddels was hij er zich ook pijnlijk van bewust dat hij zijn kansen op een politieke carrière aanzienlijk verkleinde door met een blanke vrouw te trouwen. Dit creëerde uiteraard spanningen in de relatie.



Jager had dan ook het gevoel dat het tweede aanzoek meer een wanhopige poging was om hen bij elkaar te houden op een moment dat ze beiden al wisten dat ze het samen niet zouden gaan redden. Ze wees het dan ook af en vertrok naar Seoul. Toch betekende dit niet het einde van hun contact. Tijdens het academiejaar 1990-1991 kwam ook Sheila naar Harvard. Op dat moment was Barack Obama net iets met zijn latere echtgenote Michelle begonnen. Toch bleven de twee elkaar in het geniep soms zien, al stopten die ontmoetingen wel toen Barack en Michelle in het huwelijk traden. "Ik voelde me daar wel altijd slecht over", laat Sheila Miyoshi Jager meer dan twee decennia later optekenen.



Ironisch

Nadat Obama getrouwd is, hebben de twee nog slechts af en toe contact met elkaar per brief of over de telefoon. Het ironische is dat Michelle Obama - de donkere vrouw die beter bij zijn politieke carrière zou passen - in de vroege jaren van hun huwelijk openlijk sceptisch was over de politieke ambities van haar echtgenoot en vond dat hij zich te weinig met zijn gezin bezig hield.



In het boek komt ook het drugsgebruik van de president als student aan bod, evenals zijn korte overweging om als student de herenliefde te proberen.