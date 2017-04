"Obamacare is populairder dan de president": Obama maakt zeldzame opmerking over Trump

JC

Terwijl Amerikaans president Donald Trump na zijn eerste honderd dagen de minst geliefde president blijkt, is de zorgwet van zijn voorganger populairder dan ooit. Dat heeft Barack Obama gisteravond gezegd tijdens een toespraak.

Uitdaging © afp. Donald Trump is morgen honderd dagen president, en nooit in de moderne geschiedenis was een Amerikaans president onpopulairder dan hij. Slechts 44 procent steunt Trumps beleid. Dat is het slechtste resultaat sinds Dwight D. Eisenhower. 53 procent keurt de politiek van Trump af.



Tegelijk is de zorgwet van Barack Obama enorm in populariteit gestegen, terwijl de Republikeinen er alles aan doen om ze af te schaffen. 36 procent zegt akkoord te zijn met het gezondheidsbeleid van Trump; 47 procent is voorstander van Obamacare.



Obama voorspelde gisteren dat het een grote uitdaging wordt voor Trump en zijn partij om grote veranderingen door te voeren aan een wet die nu zoveel mensen van een ziekteverzekering voorziet.