Obama krijgt 400.000 dollar voor toespraak

SPS

26/04/17 - 15u17 Bron: Belga

Obama gaf afgelopen week voor het eerst sinds zijn "pensioen" een toespraak, aan de universiteit van Chicago. © reuters.

De Amerikaanse ex-president Barack Obama houdt binnenkort een toespraak op een conferentie over gezondheidszorg, georganiseerd door beurshandelaar Cantor Fitzgerald. Hij zal daarvoor 400.000 dollar krijgen, melden Amerikaanse media.

De vergoeding is bijna dubbel zo hoog als die van Hillary Clinton voor haar toespraken bij Goldman Sachs, wat bij sommige waarnemers de wenkbrauwen doet fronsen, vooral omdat Obama ten tijde van zijn presidentschap verschillende keren uitgehaald heeft naar de financiële sector.



De relatie van Obama met Wall Street was tijdens zijn periode in het Witte Huis niet optimaal, en al zeker niet toen Obama zich liet ontvallen dat hij geen president geworden was om de "fat cat bankers" van Wall Street te helpen.



De 55-jarige Obama gaf afgelopen week voor het eerst sinds zijn "pensioen" een toespraak, aan de universiteit van Chicago. Daar liet hij weten de toekomstige leiders te zullen steunen.



Sinds zijn tweede ambstermijn ten einde is gekomen, pent Obama zijn memoires neer, iets waarvoor hij en zijn vrouw Michelle 60 miljoen dollar zullen krijgen, een recordbedrag voor een ex-president.