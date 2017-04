Obama is terug: ex-president gaat vanavond in debat met studenten

Door: redactie

Drie maanden na zijn vertrek uit het Witte Huis keert Barack Obama terug in het publieke leven. In zijn thuisstad Chicago gaat hij vanavond om 18 uur in debat met studenten, over gemeenschapsvorming en maatschappelijk engagement.

Obama stond erop dat hij tijdens zijn eerste optreden sinds zijn presidentschap direct contact met jonge mensen zou kunnen hebben. Het evenement, waarvoor meer dan driehonderd studenten zijn uitgenodigd, vindt plaats op de universiteit van Chicago. Met zes studenten zal Obama direct in debat gaan.