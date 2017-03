Republikeinen onthullen langverwacht wetsvoorstel voor afschaffing Obamacare

Door: redactie

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaven deze nacht met een wetsvoorstel het startschot voor de afschaffing van Obamacare.

"Het is tijd om de bladzijde om te slaan en ons gezondheidssysteem te redden van deze rampzalige wet, zei Paul Ryan, de voorzitter van het Huis over de 'Affordable Care Act' van voormalig president Barack Obama. Die wet uit 2010, beter bekend als 'Obamacare', verplicht elke Amerikaan een ziekteverzekering af te sluiten en geldt als een van Obama's grootste verwezenlijkingen.



Bijna volledige afschaffing

Het Republikeinse wetsvoorstel voorziet in de bijna volledige afschaffing van Obamacare, en werd opgesteld in samenspraak met de Trump-administratie. Waar Obamacare werkt met inkomensgerelateerde subsidies voor het aankopen van een verzekering, stellen de Republikeinen belastingvoordelen voor op basis van leeftijd. Die zouden mensen moeten helpen een zorgverzekering te kopen. De meeste belastingen die onder Obamacare geheven worden zouden vanaf januari 2018 afgeschaft worden.



Niet langer verplicht

Ook zou een ziekteverzekering niet langer verplicht zijn. Wel zou het voor jongeren mogelijk blijven om tot hun 26ste onder de verzekering van hun ouders te vallen, en mogen verzekeraars hun klanten niet discrimineren omwille van hun medische geschiedenis.



Het voorstel zou ook de registratie voor het uitgebreide Medicaid-programma op 1 januari 2020 bevriezen. Door die uitbreiding kunnen ook de armen een zorgverzekering afsluiten. De staten die Medicaid uitbreidden kunnen nog tot eind 2019 mensen aanmelden voor het systeem, en zouden na die datum nog altijd federale middelen voor hen krijgen. Maar in de toekomst zullen de federale middelen voor het Medicaid beperkt worden.



Chaos

Het wetsvoorstel zal nu eerst gestemd worden in twee verschillende commissies en pas daarna naar het Huis van Afgevaardigden gaan. De Democraten waarschuwden de Republikeinen dat hun hervorming van Obamacare het hele gezondheidszorgsysteem in chaos zal storten. Door de 'Affordable Care Act' konden 20 miljoen voorheen onverzekerde Amerikanen een gezondheidsverzekering afsluiten.