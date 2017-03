Rijk word je pas nà het Witte Huis: Obama's sluiten boekdeal van 60 miljoen

Philippe Ghysens

Als president verdiende hij 'amper' 355.000 euro per jaar. Maar nu komt het grote geld binnen voor Barack Obama. Hij en Michelle samen krijgen 60 miljoen euro voor hun biografieën. Dat is meer dan elke vorige president van de VS. En er is nog véél meer geld op komst.

Het echt grote geld verdient een Amerikaanse president pas nadat hij het Witte Huis verlaten heeft, zo blijkt eens te meer. De presidentiële wedde bedraagt 355.000 euro, plus onkostenvergoedingen. Barack Obama verdiende wel iets meer, omdat hij nog royalty's incasseerde van twee boeken die hij schreef voor hij president werd. Een eerste werk, The Audacity of Hope uit 2006, en een kinderboek hebben hem in totaal 8,4 miljoen euro opgebracht. Een biografie uit 2004, Dreams from my Father, ging 3 miljoen keer over de toonbank en leverde 6,5 miljoen euro op aan royalty's.



Het is peanuts in vergelijking met de deal die Barack en Michelle Obama samen sloten met Penguin Books. De uitgeverij betaalt het koppel 60 miljoen euro voor hun beider biografieën. Ze gaan hun boeken apart schrijven, maar verkochten de rechten wel gezamenlijk. Nooit eerder werd zoveel geld betaald voor memoires van welke persoon ook. De uitgeverij heeft aangekondigd 1 miljoen stuks te schenken aan een organisatie die boeken verdeelt onder kinderen uit achtergestelde milieus. Ook de schrijvers zelf zijn van plan een deel van de opbrengst aan een goed doel te geven. Lees ook Memoires van Obama's zijn goud waard

Bush en Clinton Hillary Clinton en George W. Bush bij de inauguratie van Donald Trump © photo news. In het Witte Huis word je niet rijk. Ook de vorige presidenten zagen hun inkomsten pas toenemen na hun ambtstermijn. George W. Bush sloot een boekdeal voor 9,5 miljoen euro. Van zijn boek Decision Points werden 2 miljoen exemplaren verkocht. Hij stapte ook in het lucratieve toesprakencircuit en hield daar volgens de meest recente cijfers 14,5 miljoen aan over.



Bill Clinton ontving 14 miljoen voor zijn memoires My Life. Sinds hij in 2001 het Witte Huis verliet, heeft Clinton een eindeloze reeks toespraken gehouden die hem in totaal 75 miljoen euro hebben opgebracht, zo berichtte CNN. WikiLeaks schat de inkomsten van Bill en Hillary - die ook speeches geeft - nog hoger. Samen zouden ze al 150 miljoen euro verzameld hebben. Hillary zelf kreeg intussen ook nog een voorschot van 7,5 miljoen euro voor haar memoires "Living History".