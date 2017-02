Brein achter 9/11 beschuldigt VS in een brief aan Obama

Door: redactie

9/02/17 - 12u20 Bron: Belga

Het zelfverklaarde brein achter9/11 werd in 2003 gevangen genomen. © ap.

Het zelfverklaarde brein achter de aanslagen van 11 september 2001, Khalid Sheikh Mohammed, wijst het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten aan als verantwoordelijke voor die aanslagen waarbij bijna 3.000 doden vielen. Dat beleid maakte talrijke onschuldige slachtoffers, aldus de man in een brief aan de voormalige Amerikaanse president Barack Obama.

Voormalig president Barack Obama kreeg de brief vlak voor hij uit het Witte Huis vertrok. © ap.

Sheikh Mohammed startte in 2014 met de 18 bladzijden tellende brief geadresseerd aan "de kop van de slang, Barack Obama", leider van de "natie van onderdrukking en tirannie". Dat zegt de advocaat van de verdediging, David Nevin, die een kopie van de brief heeft.



De brief, gedateerd op 8 januari 2015, kwam pas twee jaar later aan in het Witte Huis, tijdens de laatste dagen van het presidentschap van Obama, aldus Amerikaanse media. Een militaire rechter had de gevangenis van Guantanamo, waar hij opgesloten zit, bevolen de brief te leveren.



"Wij waren niet diegenen die de oorlog tegen jullie in september 2001 zijn gestart, dat waren jullie en jullie dictators in onze landen", klinkt het. Volgens hem was God (Allah) aan de zijde van de kapers van al-Qaida, voor de aanslagen in New York en Washington tijdens het presidentschap van George W. Bush.



Amerikaanse slachtpartijen

"Allah heeft ons geholpen (de aanslagen van) 11 september uit te voeren, de kapitalistische economie te vernietigen, jullie te overrompelen en de hypocrisie bloot te leggen van jullie beweringen over democratie en vrijheid", schrijft hij nog.



Hij stelt een lijst op met "brutale en wilde slachtpartijen" van de Verenigde Staten, zoals in Vietnam en de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ook heeft hij het uitgebreid over het lot van de Palestijnen en de steun van de VS aan Israël en de "joodse bezetters". "Uw handen zijn nog warm van het bloed van onze broeders en zusters, onze kinderen gedood in Gaza", klinkt het.